Avustralya’da bayram nasıl geçiyor?

Ülkemizde dinÎ bayramlarımızı en güzel şekilde kutluyoruz. Peki farklı ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimiz neler yapıyor? Avustralya Nur Vakfı’nın destekleriyle oradaki minik kardeşlerimizin fikirlerini aldık.

Üç aylar, Ramazan Bayramı derken, bir Kurban Bayramı’na daha ulaştık. Kurban Bayramı, sevdiklerimizi ziyaret ve ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğimiz mübarek günler. Müslüman olarak ibadet saydığımız bu günleri, mutlu ve huzurlu geçirdiğimiz için bayram diyoruz. Ülkemizde dinimizin gereği olarak, dinî bayramlarımızı en güzel şekilde geçirebiliyoruz. Peki farklı ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimiz neler yapıyor? Bayram sevincini bizim kadar yaşayabiliyorlar mı? Avustralya Nur Vakfı’nın destekleriyle, oradaki minik kardeşlerimizin fikirlerini aldık. E o zaman herkese iyi bayramlar..

Dünyanın dört bir yanından destek geliyor

Avustralya’da yaşayan birçok Müslüman Kurban Bayramı’nı büyük bir sevinç ve coşku içerisinde geçiriyor. Melbourne şehrinde bulunan Avustralya Nur Vakfı, Kurban Bayramı için birçok faaliyet ve projeler hazırlıyor. Şeyma Nur Nart’tan aldığımız bilgiye göre, uzun senelerdir kurban bağışlarına vesile olan Nur Vakfı, Müslümanların arasında köprü vazifesi görüyor. Avustralya Nur Vakfı temsilcisi Fatih Yargı, kurban bağışları hakkındaki bilgileri veriyor: “Her sene gerçekleştirmeye çalıştığımız kurban bağışlarını bu sene de yapma gayreti içerisindeyiz. Sudan, Somali ve Etiyopya’da gerçekleştirilecek olan kurban faaliyetlerine dünyanın dört bir yanından destek geliyor.

Bağışlanan kurbanlıklarımızı kestiğimiz bölgede yaşayan halktan alıyoruz ve orada yaşayan fakir birçok Müslüman kardeşlerimize dağıtıyoruz. Afrika’daki Müslüman kardeşlerimizin sevinçlerini görmek bizleri daha da mutlu ediyor ve bu hizmete vesile olduğumuz için Cenab-ı Hakk’a tekrardan şükrediyoruz.”

Çocuklar, harçlıklarını Afrika’ya bağışlıyorlar

Avustralya Melbourne şehrinde yaşayan Yeni Asya okuyucuları, Kurban Bayramı’na, Nur Vakfı Camii’nde bayram namazıyla başlıyor. Birçok millet ve kültürden gelen Müslümanlar, tebrikleşiyorlar. Sonra ise ailelerle birlikte, uzun kahvaltılarla güne başlanıyor. Akraba ziyaretleri ile devam eden bayram, çocukları da ayrıca mutlu ediyor. Birçok aile büyükleri ve akrabalar aldıkları hediyeleri çocuklara veriyor. Hediyelerini paylaşmak isteyen çocuklar, sene içerisinde ya da bayramda biriktirdikleri paraları Afrika’daki kardeşlerine bağışlıyorlar. Böylece Avustralya’da bayram sevinci yaşattırılmaya çalışılıyor.

Kurban Bayramını çok seviyoruz

Kurban Bayramı, Avustralya’daki minikleri de heyecanlandırıyor. Avustralya’dan Asiye Pelister, Birgül Karayel, Şükran Pelister, Taliha Karayel kardeşlerimiz, sizin için miniklere sorular yönelterek, bu sevinci bizlerle paylaştı:

Hazal Özkan (10): Ramazan Bayramı’nda büyüklerimizin evine gidip yemek, şeker ve para alıyoruz. Kurban Bayramı’nda bunları yapıyoruz, ama bir de kurban kesiyoruz ve bunu fakirleri dağıtıyoruz.

Rabianur Koyu (13): Kurban Bayramı’nda kurban kesiyoruz ve fakirlere yemek dağıtıyoruz. Yaşlıları ve akrabalarımı ziyaret etmek beni çok mutlu ediyor.

Leyla Melis (10): Kurban Bayramı’nda insanları ziyaret ediyoruz, şeker topluyoruz ve para alıyoruz. Kurban Bayramı’nda en çok sevdiğim şey, bayram ziyaretlerine gitmek.

Tuba Yargı (7): Kurban Bayramı’nı seviyorum, çünkü kurban kesip ihtiyacı olanlara dağıtıyoruz.

Yasemin Yetişmiş (9): Kurban Bayramı’nda kurban kesiyoruz ve ihtiyacı olan insanlara dağıtıyoruz. Bayram ziyareti için birçok eve gidiyoruz ve tatlılar yiyoruz ve para alıyoruz.

Mariam (6): Kurban Bayramı’nı çok seviyorum, çünkü bayramda birçok hediye ve paramız oluyor.

Zeyneb Ölmez (8): Kurban Bayramı’nda, bayram ziyaretlerine gitmeyi çok seviyorum. Kurbanı fakir insanlara yardım etmek için kesiyoruz. Çünkü onların yiyecekleri etleri olmayabiliyor. Eğer onlara yardım edersek Allah’ta bize yardım eder.

Ela Karadağ (12): Kurban Bayramı’nda birçok kişiyi ziyaret ediyoruz ve birçok tatlı yiyoruz. Bir de durumu olmayan insanlara kurban ile yardım ediyoruz.

HABER: KÜBRA ÖRNEK

kubraornek33@gmail.com