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4 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Avustralya'da hastaneye yatış oranları en yüksek seviyede

04 Ocak 2022, Salı 15:52
Avustralya’da Kovid-19’un ilk kaydedildiği günden bu yana ilk kez bir günde 47 bin 799 kişi virüse yakalanırken, ülkedeki hastaneye yatış oranları da en yüksek seviyelere çıktı.

Kovid-19’un delta ve omicron varyantlarının etkisindeki eyaletlerden yapılan açıklamalara göre, son 24 saatte ülkede bugüne kadar kaydedilen en yüksek vaka sayısının ortaya çıkmasında ülkenin en büyük eyaleti Yeni Güney Galler (NSW) ilk sırada yer aldı.

Avustralya'daki 47 bin 799 yeni vakadan, 23 bin 131'i NSW’de tespit edilirken, Victoria’da 14 bin 20, Queensland’da 5 bin 699, Güney Avustralya’da 2 bin 246, Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) 926, Tazmanya’da 702, Kuzey Bölgesi’nde 75 kişi virüse yakalandı.

Delta ve omicron varyantlarının en fazla etkilediği eyaletlerden olan NSW’de ve Victoria’da ikişer kişinin daha Kovid-19’dan ölmesiyle ülkedeki can kaybı da 2 bin 271’e çıktı.

Ülkede yeni Kovid-19 vakası kaydedilmeyen tek eyalet Batı Avustralya oldu.

Hastanede yatan 2 bin 174 kişiden 237’si yoğun bakımda

Toplam 254 bin 232 aktif vakanın bulunduğu ülkede, son günlerde vakaların hızlı yükselişine paralel olarak hastaneye yatış oranlarında da artış en üst seviyelere çıktı.

Yeni vaka sayılarında olduğu gibi hastaneye yatış oranlarında da NSW ilk sırada yer alıyor.

Hastanede tedavi gören 2 bin 174 Avustralyalıdan 1344’ü NSW’de, 518’i Victoria’da, 107’si Queensland’da, 102’si Güney Avustralya’da, 24’ü Kuzey Bölgesi’nde, 13’ü ACT’de, 3’ü de Tazmanya’da.

Sağlık sisteminin baskı altında olduğunu belirten ve vatandaşları zorunlu olmadıkça hastanede tedavi istememeye çağıran NSW Eyalet Sağlık Müsteşarı Kerry Chant, “Sağlık sistemine gereksiz yük bindirmemek için hepimizin üzerimize düşeni yapması önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Scott Morrison, dün yaptığı açıklamada vatandaşlara ‘‘sakin olmaları’’ çağrısında bulunarak, "Yükselen vaka sayıları omicron varyantının bir parçası. Tüm kontrolleri sağduyulu yapıp ve koruma önlemlerinizi alarak işinize devam edin." demişti.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020'de kaydedildiği Avustralya'da bugüne kadar 547 bin 653 kişi virüse yakalandı.

AA

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