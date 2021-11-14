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14 KASIM 2021 PAZAR - YIL: 52

Avustralya’da Nur derslerine yoğun ilgi

14 Kasım 2021, Pazar 18:46
Avustralya’nın Victoria eyaletinde yaklaşık üç ay süren kilitlenmelerle beraber Avustralya Nur Vakfı Risale-i Nur derslerine online olarak devam etti.

Bu süreç içerisinde her hafta düzenli olarak yapılan İngilizce ve Türkçe Risale-i Nur dersleri yoğun ilgi gördü. Özellikle çocukların online Risale-i Nur programlarına ve etkinliklere istek ve heyecanla katılımlarıda bu sürecin bir diğer meyvesi oldu. Ayrıca her hafta Cuma günü gençlerle yapılan Risale-i Nur hizmetleri online olarak devam etti. Bir çok genç Risale-i Nur’dan seçtiği konu üzerinde çalışarak Risale-i Nur derslerini paylaştı. 

Kilitlenmelerin sona ermesiyle Avustralya Nur Vakfı’nda hizmetler kaldığı yerden devam etmeye başladı. Çocukların her hafta büyük bir iştiyak ile online derslere katılmasından dolayı Avustralya Nur Vakfında program düzenlendi. Çocuklar Kur’ân-ı Kerîm, ezber ve Risale-i Nur derslerinin ardından Hz. Muhammed (asm) hakkında film izlediler ve birlikte kaliteli vakit geçirdiler. Programın ardından her bir çocuğa hediyeler ve online Risale-i Nur dersine katılımından dolayı sertifika verildi. 

Etiketler: Avustralya, Nur dersleri, yoğun ilgi
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