Avustralya'da orman yangını çıktı

Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth'te çıkan orman yangını sonrası yönetim, binlerce kişinin evlerini terk etmesini istedi.

Kırsaldaki kasabaları tehdit eden yangınlarında yaklaşık 23 bin dönümlük alan tahrip oldu ve en az 71 ev kullanılamaz hale geldi.

Bullsbrook ve çevresinde yaşanların güvenli bölgelere tahliye edilmesi çağrısı yapan Eyalet başbakanı Mark McGowan, "İşlerin ne kadar çabuk kötüye gidebileceğini biliyoruz, Son derece kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Bu yüzden hayatınızı kurtarmak için harekete geçin." dedi.

Çıkış nedeni tespit edilmeyen yangında hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.

Şehirde bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası, 2 milyon kişi için cuma gününe kadar beş günlük karantina uygulaması başlatılmıştı.

Yangını kontrol altına almak için 250 itfaiyecinin yoğun çaba harcadığını belirten WA İtfaiye ve Acil Hizmetler Departmanı Müfettişi Peter Sutton, yön değiştirerek alevleri güneybatıya iten rüzgarın yaklaşık 3 bin nüfuslu Gidgegannup kasabasını ateş hattına attığını söyledi.

Gidgegannup ve Bullsbrook kasabalarında yaşayanların evlerini terk etmelerinin artık çok geç olduğu ve bundan sonra ayrılmanın ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunan Sutton, ‘‘Yangın bir süredir devam ediyor ve insanların şimdiye kadar gitmiş olmasını umuyoruz ancak geride kalan, evlerini savunan insanlar olduğunu da biliyoruz ve onlar için endişeleniyoruz çünkü dün ve geceki koşullar korkunçtu." ifadelerini kullandı.