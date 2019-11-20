Avustralya'da orman yangınları yüzünden 3 eyalette alarm verildi

Avustralya'da 8 Kasım'dan bu yana orman ve çayırlık alanlarda devam eden ve yer yer yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle üç eyalette daha alarm verildi.

Avustralya'da 8 Kasım'dan bu yana orman ve çayırlık alanlarda devam eden ve yer yer yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar, nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmeyi sürdürüyor.

BBC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinin ardından Güney Avustralya, Victoria ve Tazmanya eyaletlerinde de en üst seviyede yangın alarmları verildi.

Artan hava sıcaklığının ve rüzgarın etkisi altında olan bu bölgelerde halka, mevsimin en kötü şartlarına karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının 45 dereceye yaklaştığı, rüzgar hızının saatte 90 kilometreye kadar çıktığı Güney Avustralya’nın çeşitli bölgelerinde yangınlara karşı acil durum uyarılarında bulunuldu.

10 bin ev ve işletmeye elektrik verilmedi

Eyalette, yeni yangın risklerini azaltmak için yaklaşık 10 bin ev ve işletmeye elektrik verilmedi.

İtfaiye sözcüsü, eyaletin her yerinin, itfaiye ekipleri tarafından kontrol edilemez hale gelmeye başlayan potansiyel yangın tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Victoria'da yetkililer, eyaletin kuzeyinde alarm seviyesini kırmızıya çıkararak, bölge sakinlerine tahliye uyarısında bulundu.