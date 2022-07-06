Avustralya'da sel alarmı: 85 bin kişi tahliye edildi

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'de 30 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle kentte ve etrafındaki bölgelerde 85 bin kişiye tahliye kararı çıkartıldı.

Son günlerde şiddetini artıran yağışlar nedeniyle barajlar ve kanalların taştığı Sydney'de, kentin büyük bölümü sellere teslim oldu. New South Wales Başbakanı Dominic Perrottet, seller nedeniyle evleri sular altında kalan veya tehlikede olan 85 bin kişinin tahliye edileceğini açıkladı. NSW'li yetkililer, dün 50 bin kişi için tahliye emri verildiğini anımsattı. Yetkililer, afetin etkisini artırması nedeniyle, tahliye kararının Sydney ve civarındaki bölgelerde yaşayan 85 bin kişiyi kapsayacak şekilde genişletildiğini ifade etti. NSW Acil Servis Bakanı Steph Cooke, Sydney genelinde yağışların etkisinin azaldığını ancak birçok bölgede sel seviyesinin hala yüksek riskli olduğunu açıkladı. Cooke, acil durum müdahale personellerinin gece boyunca kapı kapı gezerek halka tahliye kararını bildirdiğini söyledi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, selden etkilenenler için federal yardımların yarın hazır olacağını ifade etti. AA

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