Avusturya yarın seçime gidiyor

Avusturya'da 6 milyon 400 bin seçmen parlamentonun 183 yeni üyesini belirlemek üzere yarın oy kullanacak.

Avusturya'da yaklaşık iki yıl aradan sonra 6 milyon 400 bin seçmen, 183 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Yaklaşık 4 ay önce erken seçim kararı alınan ülkede, 17 ay süren aşırı sağcı koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından görevlendirilen eski Anayasa Başkanı Brigitte Bierlein'ın başbakanlığını yürüttüğü üst düzey bürokratlardan oluşan geçici hükümet iktidarda. Ülke genelinde 39 seçim bölgesindeki 10 bin 181 seçim lokalinde kurulacak yaklaşık 12 bin sandıkta seçmenler, 33'üncü hükümeti belirleyecek. Seçim barajının yüzde 4 olduğu, 16 yaşını doldurmuş herkesin oy kullanabildiği Avusturya'da oy kullanma zorunluluğu bulunmuyor. AA

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