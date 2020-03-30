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30 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Azerbaycan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

30 Mart 2020, Pazartesi 21:17
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, halk sadece acil tıbbi ihtiyaç, yaşam ve sağlık için acil bir tehlike söz konusu olduğunda, faaliyetlerine izin verilen işletmelerden alışveriş ve ev atıklarını atmak için dışarı çıkılabilecek.

Karar gereği, 31 Mart 00:00'dan 20 Nisan 00:00'a kadar market ve eczaneler dışında tüm mağaza ve restoranlar kapalı olacak. Paket servis ve online satışlara yasak getirilmedi.

Ülkedeki tüm eğlence merkezleri, müze, sinema, tiyatro, spor salonu, kuaförler ve güzellik salonları, terziler ve fotoğrafçılar 20 Nisan'a kadar kapalı olacak. Belirtilen tarihlerde cenaze defni hariç taziye törenleri, düğün ve partiler de yapılamayacak.

Sağlık, altyapı, ulaştırma ve lojistik, erzak üretimi, petrol ve doğalgaz, bankacılık gibi bir dizi sektör çalışanı yasağın dışında tutuldu. Basın mensupları da dışarı çıkarak faaliyetlerini yürütebilecek.

Bugüne kadar 273 koronavirüs vakası tespit edilen, 4 kişinin öldüğü, 26 vakanın taburcu edildiği Azerbaycan'da 243 hastanın tedavisi sürüyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Azerbaycan, sokağa çıkma yasağı
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