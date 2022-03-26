Batı Şeria'da yerel seçim heyecanı

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da yerel seçimlerin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

Filistin Merkezi Seçim Komisyonuna göre, 700 binden fazla Filistinli seçmen Batı Şeria'daki 50 seçim bölgesinde oy kullanacak. Seçimlerde toplam 2 bin 531 aday yarışırken, bu adayların 676'sını (yüzde 26,7) kadınlar oluşturuyor. Yerel seçimlerin 11 Aralık 2021'deki ilk turu küçük belde ve köylerle sınırlı kalırken, büyük kentlerde yapılacak ikinci tur seçimleri daha fazla önem taşıyor. İkinci tur kapsamında, Batı Şeria'nın en büyük kentleri Ramallah, Bire, El-Halil, Nablus, Cenin, Tulkerem, Kalendiya, Eriha, Beytüllahim, Tubas ve Selfit'te yaşayan Filistinli seçmenler sandık başına gidiyor. AA

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