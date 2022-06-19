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19 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Batı Şeria duvarını geçmeye çalışan bir Filistinli öldürüldü

19 Haziran 2022, Pazar 15:57
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki güvenlik duvarını geçerek İsrail'e ulaşmaya çalıştığı belirtilen bir Filistinli'yi öldürdü.

İsrail Ordu Radyosu Kalkilya kenti yakınlarında Batı Şeria Duvarı’nı geçmeye çalışan bir Filistinli'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldüğünü duyurdu ve olayın araştırıldığını bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı olayı "infaz" olarak tanımladı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Ayrım Duvarı'nı geçmek isterken İsrail askerleri tarafından öldürülen kişinin Nablus kent sakinlerinden Nebil Ahmed Ganim adlı genç bir Filistinli olduğu duyuruldu. 

Filistin resmi haber ajansı “Wafa” Ganim’in İsrail'de işçi olarak çalıştığını ve İsrail güçlerinin Filistinli gencin cesedini İsrail’in Kefer Seba kentindeki bir hastanede tutmaya devam ettiğini belirtti.

Filistin işçi birliklerine göre her gün 165 binden fazla Filistinli işçi İsrail'e çalışmak için geçiyor. Ancak griş izni olmayan ya da kontrol noktalarındaki kuyruklardan kaçınmak isteyen binlerce işçinin her gün Batı Şeria Duvarı'ndaki açıkları kullanarak yasadışı şekilde İsrail'e girdiği bildiriliyor. 

İsrail’in İkinci İntifada sırasında intihar bombacılarını durdurmak amacıyla 2002 yılında inşasına başladığı Batı Şeria Duvarı 4,5 ila 9 metre yüksekliğinde ve uzunluğu 712 kilometreyi buluyor. Beton levhalardan oluşan duvarın çok az bir kısmı İsrail topraklarından geçerken çoğunluğu işgal altındaki Batı Şeria topraklarının içinden geçiyor. Filistin tarafı duvarı toprak ilhakı olarak tanımlıyor.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Batı Şeria duvarı, Filistin
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