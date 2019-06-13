'Bazı göstericiler yanlışlıkla gözaltına alındı'

Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, seçimlerin demokratik olmadığı gerekçesiyle yapılan eylemlerde göstericilerden bazılarının yanlışlıkla gözaltına alındığını öne sürdü. Tokayev, eylemcilerin kısa sürede serbest bırakılacağını söyledi.

Protestocuların sosyal sorunlarla ilgili şikayetlerini ve bu problemlerin var olduğunu inkar etmeyeceğini söyleyen Tokayev, “Yetkililer, nüfusun giderek fakirleşmesine ve sosyo-ekonomik sorunlara çözüm üretmek için çalışmalarını sürdürüyor.” şeklinde konuştu.

Tokayev seçimlerin adil şekilde yapılmadığı ve seçimlere hile karıştırıldığı iddialarıyla ilgili ise, “Bu sadece onların fikri, benim görüşüm ise seçimlerin genel anlamda adil olduğudur, hepsi bu!” ifadelerine yer verdi.