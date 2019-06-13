"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

'Bazı göstericiler yanlışlıkla gözaltına alındı'

13 Haziran 2019, Perşembe 20:40
Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, seçimlerin demokratik olmadığı gerekçesiyle yapılan eylemlerde göstericilerden bazılarının yanlışlıkla gözaltına alındığını öne sürdü. Tokayev, eylemcilerin kısa sürede serbest bırakılacağını söyledi.

Protestocuların sosyal sorunlarla ilgili şikayetlerini ve bu problemlerin var olduğunu inkar etmeyeceğini söyleyen Tokayev, “Yetkililer, nüfusun giderek fakirleşmesine ve sosyo-ekonomik sorunlara çözüm üretmek için çalışmalarını sürdürüyor.” şeklinde konuştu.

Tokayev seçimlerin adil şekilde yapılmadığı ve seçimlere hile karıştırıldığı iddialarıyla ilgili ise, “Bu sadece onların fikri, benim görüşüm ise seçimlerin genel anlamda adil olduğudur, hepsi bu!” ifadelerine yer verdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: gözaltı, Tokayev
Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, İran'ı petrol tankerlerine saldırmakla suçladı

    BM'den İdlib açıklaması

    'Türk mürettabata tutuklama emri çıkarıldı' doğrulandı

    İmamoğlu'ndan 'Ortak yayının geliri faydalı kurumlara gitsin' çağrısı

    Putin: ABD ile ilişkilerimiz kötüleşiyor

    Çin, Doğu Türkistan'da mezarları da yıkıyor

    İbrahim Kalın: İdlib'de yaşananlar endişe verici

    Vefatının 32. yılında Cemil Meriç’i rahmetle anıyoruz

    Alman hükümeti: Saldırganlığa göz yummayız

    Golunov olayının yankıları sürüyor: İki emniyet görevlisi görevden alındı

    Yeni Zelanda'da cami saldırganı mahkemeye çıkıyor

    İmamoğlu: Cumhurbaşkanından kendi işlerine konsantre olmasını talep ediyorum

    Hrant Dink davasında 9 sanığın dosyası ayrıldı

    Suudi Arabistan'ın hacı adaylarına yönelik engeli Brüksel'de protesto edildi

    HSK'dan seçim kurulu başkanları hakkında inceleme

    Hulusi Akar ABD'li mevkidaşı Shanahan'la telefonda görüştü

    Suriye'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyat

    İdlib'de sivil ölümler artıyor

    Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya YPG göndermesi

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Türkiye kavgacı dilden yoruldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaybetme paniği
    Süleyman KÖSMENE

    Sinek düşmanlığı mı, Said Nursî düşmanlığı mı?
    Genel

    Katarlılar yatırımını çekti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Yeni bir halhal mı?
    Faruk ÇAKIR

    Büyükelçiyi dinler misiniz?
    Sinan Özden

    Toplumun kanayan yarası: Samimiyetsizlik
    Mikail YAPRAK

    İstanbul’u alan...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.