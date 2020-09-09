Belarus Cumhurbaşkanından erken seçim sinyali

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede anayasa değişikliği yapıldıktan sonra erken cumhurbaşkanlığı seçimini göz ardı etmediğini bildirdi.

Lukaşenko, Rus medyası temsilcilerine verdiği röportajda, ülkede “renkli devrim” yapılması için hiçbir sebep bulunmadığını belirtti.

Ekonominin en azından çalıştığına dikkat çeken Lukaşenko, “Ukrayna’da, Ermenistan'da olduğu gibi renkli devrim için klasik bir neden yok. Eğer insanlar işsizse ve yiyecek bir şey yoksa o zaman sorun vardır.” dedi.

Lukaşenko, yeni anayasada cumhurbaşkanlığı seçiminin detaylı olarak yer alması gerektiğini ifade etti.

Yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimine hazır olduğu mesajını veren Lukaşenko, “Erken cumhurbaşkanlığı seçimine meyilliyim. Bunu göz ardı etmiyorum.” diye konuştu.

Lukaşenko, erken seçim için herhangi bir tarih vermeyerek öncelikle anayasanın kabul edilmesi, ardından yerel seçimlerin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Eğer yapılacaksa cumhurbaşkanlığı seçiminin parlamento seçimlerinden önce yapılması gerektiğini ifade eden Lukaşenko, yeni cumhurbaşkanı belirleninceye kadar mevcut parlamentonun çalışması gerektiğine de dikkat çekti.