Belarus'ta seçiminin galibi resmen Lukaşenko oldu

Belarus'ta hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, kesin sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazandı.

Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı sonuçları resmen ilan edildi. Açıklamada, "Seçim sonuçları komisyon kararıyla onaylandı. Belarus Cumhurbaşkanlığına Aleksandr Lukaşenko seçildi" ifadeleri kullanıldı. Komisyonun açıkladığı kesin sonuçlara göre, Lukaşenko yüzde 80,1 oy aldı. Lukaşenko'nun en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oyları, yüzde 10,12'de kaldı. Diğer adaylardan eski milletvekili Anna Kanopatskaya yüzde1,68, Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev yüzde 1,21, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen yüzde 1,14 oy aldı. Seçmenin yüzde 4,59'u ise bütün adaylara karşı oy kullandı. Açıklamada, ülke genelinde seçimde, yüzde 84,28 katılımla 5 milyon 818 bin 955 seçmenin oy kullandığı bildirildi.

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