Belçika'da günlük koronavirüs verileri açıklandı

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 125 artarak 58 bin 186'ya ulaştı. Ülke genelinde salgınının başlangıcından bu yana 9 bin 453 kişi de öldü.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 29 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 87 kişinin taburcu edildiği bildirildi. Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 14 azalarak 173 olduğu bilgisi paylaşıldı. Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 125 artarak 58 bin 186'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, 23 kişinin öldüğü belirtildi. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 453'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde öldü. AA

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