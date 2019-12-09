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10 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Beşar Esad'ın amcası yargı karşısında

09 Aralık 2019, Pazartesi 18:42
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad, Fransa'nın başkenti Paris'te para aklama suçlamasıyla yargılanacak.

Aynı zamanda Eski Suriye Devlet Başkan Yardımcısı olan Rıfat Esad  'Suriye devlet fonlarını yasa dışı yollardan kullanarak emlak imparatorluğu kurmak' suçlamasıyla Fransa'da hakim karşısına çıkacak. 

82 yaşındaki Rıfat Esad'ın sahibi olduğu emlak şirketiyle ilgili 2014'te yapılan şikayet üzerine Fransız yetkililer soruşturma başlatmıştı.

Fransız makamları, soruşturmaların sonuçlandırılmasının ardından Beşar Esad'ın amcasının yargılanmasına karar verdi.

Amca Esad'ın suçlamaları tamamen reddettiği, sağlık sebepleri nedeniyle duruşmaya katılmayacağı belirtiliyor.

1980'deki darbe girişiminin ardından sürgüne gönderilen Rıfat Esad, uzun zamandır Avrupa'da yaşıyor.

Etiketler: Beşar Esad, amca, yargı
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