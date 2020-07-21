Beyaz Saray'dan Portland'daki olaylara tepki

Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, Portland'daki şiddet olaylarına ilişkin, "Portland'daki şiddet, kaos ve anarşi kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Oregon eyaletine bağlı Portland kentindeki şiddet olaylarına dikkati çekti.

Oregon Valisi Kate Brown ve Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler'ın Demokrat olduğuna işaret eden McEnany, "Hiçbir şekilde, Portland'daki şiddet, kaos ve anarşi kabul edilemez ancak Başkan Donald Trump, kanun ve nizamı sağlamaya çalışırken, Demokratlar, siyaseti barışın üzerinde tutmaya devam ediyor." eleştirisinde bulundu.

McEnany Vali Brown ve Belediye Başkanı Wheeler'ın, Trump'ın şehre düzenin sağlanması için federal güvenlik güçlerini göndermesini eleştirmelerine de tepki göstererek, "Başkan Trump, şiddete geçiş vermeyecektir. Demokrat vali ve belediye başkanları şehirlerinin kontrolünü kaybettiklerini kabullenmek istemiyor. Portland'da şiddetin dozunu gittikçe artıran iyi organize olmuş bir güruh var." değerlendirmesinde bulundu.

New York ve Chicago gibi kentlerde de şiddetin son dönemde ciddi şekilde arttığına işaret eden McEnany, buradaki eyalet ve kent yönetimlerini de federal hükümet ile iş birliği yapmaya çağırdı.