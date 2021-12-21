Beyaz Saray: Gündemimizde kapanma yok

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkede artan Kovid-19 vakalarına ilişkin yeni politikasını açıklayacağını ancak gündemlerinde kapanmanın olmadığını açıkladı.

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ülkede Omicron varyantının etkisiyle Kovid-19 vakalarının arttığını vurgulayan Psaki, aşısızların en büyük risk grubunda olduğu uyarısında bulundu. Biden'ın yarın Kovid-19'a ilişkin yeni politikasını açıklayacağını belirten Psaki, "Bu konuşmanın içeriği ülkede kapanmaya gitmek olmayacak. Yeni stratejilerimizi açıklayacak." ifadesini kullandı. Psaki, şu anda gündemlerinde tam kapanmaya gitmek gibi bir madde olmadığını, halkı olabildiğince aşıya teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti. AA

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