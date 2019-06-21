Beyaz Saray Kongre liderlerine İran brifingi verdi

İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesinin ardından Beyaz Saray'ın Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre liderlerine İran brifingi verdiği belirtildi.

İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından Beyaz Saray'ın Cumhuriyetçi ve Demokrat kongre liderlerine İran brifingi verdiği belirtildi. ABD'de yayın yapan The Hill adlı haber sitesinin Kongre kaynaklarına dayandırdığı habere göre Beyaz Saray'da dün öğleden sonra düzenlenen brifinge Cumhuriyetçilerin Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Kevin McCarthy, Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi davet edildi. Durum Odası'nda yapılan toplantıya Senato ve Temsilciler Meclisindeki bazı komitelerin başkanları da katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Schumer, "Yönetimin İran'daki bir çatışmaya fon istemeden önce Kongre onayını alması gerekiyor, Demokratlar olarak duruşumuz budur." değerlendirmesinde bulundu. AA

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