Beyrut mağdurlarına 66 milyon dolar yardım dağıtılacak

Lübnan’ın başşehri Beyrut’ta bulunan Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli patlamada en az 190 kişi can vermiş, 6 bin 500’den fazla kişi de yaralanmıştı.
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aun, 2020 devlet bütçesinden başşehirde meydana gelen şiddetli patlamadan etkilenen kişilere 100 milyar Lübnan Lirasının (Yaklaşık 66 milyon Dolar) dağıtılmasını onayladı. Sputnik’deki habere göre Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, paranın dağıtımının Lübnan ordusu tarafından hazırlanan listelere göre yapılacağı aktarılırken, patlamadan en çok etkilenenlere öncelik verileceği belirtildi.