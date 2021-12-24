"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

“Beytullahim de büyük bir hapishane“

24 Aralık 2021, Cuma 19:07
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail’in Hıristiyanlara yönelik ihlallerine dikkati çekerken, “İşgal devleti, Hazreti İsa’nın doğduğu şehir olan Beytullahim’i büyük bir hapishaneye çevirdi” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Noel Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda İsrail’in, Hazreti İsa’nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytullahim’i Kudüs’ten kopararak adeta bir hapishaneye dö- nüştürdüğünü söyledi. Devlet Başkanı Abbas, Noel Bayramı münasebetiyle Filistin halkı başta olmak üzere dünya halklarına hitaben bir mesaj yayımladı. Mesajında İsrail’in Hıristiyanlara yönelik ihlâllerine dikkati çeken ve Beytullahim’in etrafının Yahudi yerleşim birimleriyle kuşatıldığını vurgulayan Abbas, “İşgal devleti, Hazreti İsa’nın doğduğu şehir olan Beytullahim’i büyük bir hapishaneye çevirdi. (İsrail) Etrafında 18 dev Yahudi emperyalist müstemleke inşa etmiş, 100 binden fazla Yahudi’yi çevresine iskân etmiş ve Beytullahim’i illegal bir ilhak duvarı ile de Kudüs’ten koparmıştır.” ifadelerine yer verdi. 

Bütün ülkelere çağrı

Abbas, Filistin halkının tarih boyunca kutsal mekanlara sahip çıktığını ve bunu da ulusal kimliğinin bir parçası gereği yaptığını belirterek şunları kaydetti: “Mescid-i Aksa ile Kıyamet Kilisesi (Kudüs) ve Harem-i İbrahim (El-Halil) başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi yapısı ve hukuki boyutları ile işgal altındaki toprakların tamamı ulusal mücadelemizin özünü oluşturmaya devam edecektir.”  Yahudilerin Mescid-i Aksa’da ibadet etmeleri ile işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin kapılarından biri olan “El-Halil (Yafa) Kapısı’nın bir Yahudi yerleşim birimine dönüştürüldüğünü” vurgulayan Abbas, Kudüs’ün tarihi ve mevcut yapısının tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.  Bütün ülkeleri ve kiliseleri, kutsal Filistin topraklarındaki Hıristiyan varlığını muhafaza etmeye davet eden Abbas, Osmanlı döneminden İsrail’in 1967’deki işgaline kadar devam edegelen yapının korunması gerektiğini ifade etti. 

AA

Etiketler: Beytullahim, hapishane
Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Motorin ve LPG'de indirim kararı

    “Beytullahim de büyük bir hapishane“

    İran'dan askeri tatbikat: 16 balistik füze fırlatıldı

    Rusya'dan Google'a 99 milyon dolar para cezası

    İstanbul'da toplu ulaşıma zam kararı

    Kılıçdaroğlu yeni ekonomik sistemi eleştirdi

    Putin’den Hz. Muhammed (asm) ile ilgili sözler

    Ekmeğin fiyatı yine artar mı?

    2 ayda Türkiye’yi turladılar

    Japonya, askeri harcamalar için rekor bütçe ayırdı

    Dolar'da son durum ne?

    "Yahudi yerleşimcilerin saldırıları şiddet döngüsüne yol açabilir"

    Bangladeş'te feribotta yangın: En az 30 kişi öldü

    4 il için çığ uyarısı

    Erdoğan ibreyi yine İsrail’e çevirdi

    Üretim yok, israf var, fiyatlar gerilemez

    Liderler birlikte açıklayacak

    Akreditasyon sansür aracı haline getirildi

    Sadece 1 üniversitede maske dağıtılıyor

    Kur düştü, faiz düşmedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefetin birinci önceliği ne olmalı?
    Genel

    Liderler birlikte açıklayacak
    Süleyman KÖSMENE

    İntihar edene duâ edilir mi?
    Genel

    Erdoğan ibreyi yine İsrail’e çevirdi
    Cevher İLHAN

    Nas, “örtülü faizi” de yasaklıyor
    Ahmet BATTAL

    Planlı eskitmeden dairevî (döngüsel) ekonomiye
    Faruk ÇAKIR

    Geç kalınmadı mı?
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm, âlem-i nura gitmek için bir terhis tezkeresi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Putin’den Hz. Muhammed (asm) ile ilgili sözler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.