“Beytullahim de büyük bir hapishane“

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail’in Hıristiyanlara yönelik ihlallerine dikkati çekerken, “İşgal devleti, Hazreti İsa’nın doğduğu şehir olan Beytullahim’i büyük bir hapishaneye çevirdi” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Noel Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda İsrail’in, Hazreti İsa’nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytullahim’i Kudüs’ten kopararak adeta bir hapishaneye dö- nüştürdüğünü söyledi. Devlet Başkanı Abbas, Noel Bayramı münasebetiyle Filistin halkı başta olmak üzere dünya halklarına hitaben bir mesaj yayımladı. Mesajında İsrail’in Hıristiyanlara yönelik ihlâllerine dikkati çeken ve Beytullahim’in etrafının Yahudi yerleşim birimleriyle kuşatıldığını vurgulayan Abbas, “İşgal devleti, Hazreti İsa’nın doğduğu şehir olan Beytullahim’i büyük bir hapishaneye çevirdi. (İsrail) Etrafında 18 dev Yahudi emperyalist müstemleke inşa etmiş, 100 binden fazla Yahudi’yi çevresine iskân etmiş ve Beytullahim’i illegal bir ilhak duvarı ile de Kudüs’ten koparmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Bütün ülkelere çağrı

Abbas, Filistin halkının tarih boyunca kutsal mekanlara sahip çıktığını ve bunu da ulusal kimliğinin bir parçası gereği yaptığını belirterek şunları kaydetti: “Mescid-i Aksa ile Kıyamet Kilisesi (Kudüs) ve Harem-i İbrahim (El-Halil) başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi yapısı ve hukuki boyutları ile işgal altındaki toprakların tamamı ulusal mücadelemizin özünü oluşturmaya devam edecektir.” Yahudilerin Mescid-i Aksa’da ibadet etmeleri ile işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin kapılarından biri olan “El-Halil (Yafa) Kapısı’nın bir Yahudi yerleşim birimine dönüştürüldüğünü” vurgulayan Abbas, Kudüs’ün tarihi ve mevcut yapısının tehdit altında olduğu uyarısında bulundu. Bütün ülkeleri ve kiliseleri, kutsal Filistin topraklarındaki Hıristiyan varlığını muhafaza etmeye davet eden Abbas, Osmanlı döneminden İsrail’in 1967’deki işgaline kadar devam edegelen yapının korunması gerektiğini ifade etti.