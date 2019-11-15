"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Bıçaklı saldırıları önlemek için tek başına harekete geçti

15 Kasım 2019, Cuma 15:00
Londra'da bıçaklı saldırı sonucu ölümlerin sayısı, 2018'de 132 iken 2019'da şimdiden 120'yi buldu. Gidişattan endişe eden dört çocuk babası Courtney Barrett, sokakları bıçaklardan arındırmak için harekete geçti.

İngiltere'de bıçak veya diğer keskin aletleri içeren suçların sayısı 2019'da ciddi bir artış gösterirken, bir İngiliz yaşadığı bölgede bıçak toplayarak bu suçla mücadele ediyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, bıçakla işlenen suçlar 12 ayda 41 binden 44 bine yükseldi.

İngiltere'deki en önemli sorunlardan biri olan bıçaklı saldırılardaki bu artışta, başkent Londra önemli bir yer tuttu.

Londra'da bıçaklı saldırı sonucu ölümlerin sayısı, 2018'de 132 iken 2019'da şimdiden 120'yi buldu.

Gidişattan endişe eden dört çocuk babası Courtney Barrett, bu suçla mücadele etmek için harekete geçti.

Londra'nın doğusundaki Waltham Forest bölgesinde bıçak toplayan Barrett, başlattığı "Bıçakların çöpe atılması hayat kurtarır" hareketi ile sokakları dolaşarak soruna dikkat çekiyor.

Barrett, bıçaklı saldırılara karşı sokaklarda yeterince polis olmadığına inandığı için harekete geçmeye karar verdiğini söyledi.

"Birinin adım atması ve bir şeyler yapması gerekiyordu." diyen Barrett, hükümetin sorun karşısındaki çalışmalarının yeterli olmadığını savundu.

"Toplumu daha iyi bir hale getirmeye çalıştığını" anlatan Barrett, mahallesinde bıçak toplamaya başladığını, bazen kapıları çalıp, bazen de sokağa çöp kutusu koyarak bıçakları topladığını söyledi.

Kendisine şimdi 20-30 kişinin destek verdiğini vurgulayan Barrett, "Bıçakların çöpe atılması hayat kurtarır" hareketini yakında Londra 'nın diğer bölgelerine de yaymak istediğini belirtti.

12 saat içinde 200'den fazla bıçak topladıklarının altını çizen Barrett, ailelerin çocuklarını suçtan koruma konusunda büyük sorumlulukları olduğunu ve gençlerin çoğunun ailelerinin "ebeveynlik becerileri" olmadığı için çetelere katıldığını dile getirdi.

Artık korkudan bıçak taşıyanların sayısının kötü niyetle bıçak taşıyanların sayısını geçtiğini anlatan Barrett, "Ailelerin, güvende olduğunu düşündüğü çocukların aslında ne kadar büyük tehlike altında olduğu konusunda bir fikirleri yok. Ebeveynlerin çocuklarının odalarını, çantalarını kontrol etmesi gerekiyor çünkü dışarıda birçok şey oluyor. Ebeveynler olarak çocuklarımızla bıçakla işlenen suçlar hakkında konuşmalıyız." dedi.

AA

Etiketler: londra, bıçaklı saldırı
Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bıçaklı saldırıları önlemek için tek başına harekete geçti

    İsrail ordusundan katliamın itirafı

    286 bin hükümlü ve tutuklu var

    Yemen'de 2 milyon kadın göç etmek zorunda kaldı

    İlk 'ara' tatil bugün başlıyor

    Milyar dolarlık yeni rekabet alanı: Yapay zeka

    Milli Takım birçok ilke imza attı

    Bakırköy'deki acı hadiseye ilişkin Kaymakamlıktan açıklama

    250 kişi arıyor: Çöken iskelenin altında kalan mühendisi arama çalışmaları sürüyor!

    İşsizlik rakamları endişelendiriyor

    HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

    Komşusu açken tok uyunmaz

    Bu skandallarla yargı nereye?

    Çalışan yoksulluğu yüzde 11 arttı

    Milliler bir ilke imza attı

    Müslüman kimliğine uygun yaşamalıyız

    217 bin KYK borçlusuna e-haciz

    Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz

    Milli Takım EURO 2020'yi garantiledi
    📷

    Samimiyet Urfa sokaklarına yansımış

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kararlı duruş,” öyle mi?
    Genel

    Bu skandallarla yargı nereye?
    Genel

    Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Evliya ve şeyhlerden binlerce kat vird, tesbih ve zikir mümkün
    Ahmet BATTAL

    Ne verdiysek geri mi alıyoruz?
    Genel

    217 bin KYK borçlusuna e-haciz
    Süleyman KÖSMENE

    Akrabalar arası hassas çizgiler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Ekran yarası
    Cevher İLHAN

    Eğitim ve öğretimde “Atatürkçülük”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.