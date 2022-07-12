Biden İsrail'i ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın akşam saatlerinde başlaması beklenen İsrail ziyareti, ABD başkanlarının İsrail'e yönelik resmi ziyaretleri listesinde 7'nci sırada yerini alıyor.

Joe Biden'ın Mart 2016'da Başkan Barack Obama'nın yardımcısı olarak İsrail'e yaptığı son ziyarette ABD ile İsrail arasında büyük bir kriz ortaya çıktı. Binyamin Netanyahu başkanlığındaki dönemin İsrail hükümeti, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Ramat Shlomo Yahudi yerleşim biriminde 108 yeni konut inşa etme kararı aldığını duyurdu. Joe Biden'ın çarşamba akşam saatlerinde başlayacağı ziyareti, o dönemden bu yana binlerce konutu kapsayacak şekilde genişleyen bu yerleşim birimini kapsamıyor. Ancak yerleşim birimi meselesinin, İsrail tarafı ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la cuma günü Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yapacağı görüşmede gündeme geleceği belirtiliyor. Halihazırdaki ABD yönetimi, selefi Donald Trump başkanlığındaki yönetimin aksine, yerleşim birimlerine, ev yıkımlarına ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'te on yıllardır yaşadıkları evlerden tahliyesine defalarca karşı olduğunu açıkladı. AA

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