Birleşik Arap Emirlikleri 'maksimum mutluluk' hedefliyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Mutluluk Raporu'nda ilk 20'de yer alan ülkelerden biri. Dubai kenti ise dünyanın en mutlu yerlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Milli politika hedefleri kapsamında geçtiğimiz yıllarda Mutluluk ve Refah Bakanlığı kurulmuştu. Bunun yanı sıra ülkede yaşayanların yüzünün gülmesi için birçok yeni girişim söz konusu.

HSBC tarafından hazırlanan Yabancı Ülkede Yaşayanlar Raporu'nda, Birleşik Arap Emirlikleri çalışma açısından dünyanın en iyi ülkelerinden 4'üncü sırada yer alıyor. Buraya taşınmanın en önemli nedenleri arasında ise daha yüksek maaş, kariyerde ilerleme ve daha bir yaşam kalitesine sahip olma var.

Mutluluğun ülke ekonomisi üzerindeki olumlu etkisi

Veri analizindeki gelişmeler sayesinde mutluluğu ölçmek mümkün Bu da hükümetlere mutluluğun ekonomiye kattığı değeri değerlendirebilme fırsatı sağlıyor. İş ve Strateji Geliştirme Uzmanı Corrie Block, işini seven insanların daha üretken olduğunu açıklıyor: "Daha mutlu insanlar daha iyi çalışıyor, yüzde 50 oranında daha yüksek performans gösteriyorlar. Mutlu olduklarında, yaptıkları işi sevdiklerinde yüzde 50 daha üretkenler ve hayatlarının yarısını geçirdikleri işi sevince yüzde 88 daha sadık oluyorlar."

"Mutluluğun formülü: Dopamin, Serotonin ve Oksitosin"

Her insanın aynı şekilde mutlu olduğunu ifade eden Block mutluluğun formülünü şöyle açıklıyor: "Dopamin, Serotonin ve Oksitosin. Bu üç nöro kimyasal maddenin birleşimi. Dopamin başarıdır; hepimizin kafasında ürettiği, gezegendeki en bağımlılık yaratan şeydir. İkincisi Serotonin. Bu onur kimyasalı; toplumda önemli bir rol oynadığınızı bildiğinizde elde ettiğiniz şey. Üçüncüsü ise Oksitosin; yani ait olma kimyasalı."

