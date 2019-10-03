Birleşik Arap Emirlikleri'nin hedefi Mars

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan, astronotlarının hedefinin Mars’a uçuş olduğunu belirtti.

Muhammed bin Zayed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hazzaa El Mansuri, Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaptığı başarılı bir yolculuğun ardından güvenli bir şekilde Dünya’ya geri döndüğü için Allah’a şükürler olsun. Tüm BAE sakinlerini bu tarihin başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Zayed’in oğulları Mars’a ulaşma hedefimizi yerine getirmeye kararlı” diye yazdı. ​BAE Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Belhoul, Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir astronot daha göndermeyi planladıklarını açıkladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevlerini tamamlayan BAE’nin ilk astronotu Hazzaa El Mansuri, Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA astronotu Nick Hague’u taşıyan Soyuz MS-12 iniş kapsülü ile Kazakistan bozkırına iniş yapmıştı.

Okunma Sayısı: 63

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.