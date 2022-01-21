Blinken-Lavrov görüşmesi başladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna krizini görüşeceği toplantı İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Pek çok tarihi görüşmenin gerçekleştiği Cenevre'deki President Wilson Hotel'deki görüşmede, Ukrayna sınırındaki gerilim en önemli gündem maddesi olacak. Görüşmenin ardından Lavrov'un TSİ 15.00'da, Blinken'in ise 15.30'da basın toplantısı yapacağı açıklandı. Öte yandan, İsviçre Konfederasyon Başkanı Ignazio Cassis'in Blinken ve Lavrov ile ikili görüşmeler yapacağı bildirildi. Cassis, görüşmelere ilişkin TSİ 18.00'da basın toplantısı düzenleyecek. AA

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