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BM: 2021 yılı insanlık için bir yıkım yılı olabilir

05 Aralık 2020, Cumartesi 10:25
Birleşmiş Milletler (BM) üst düzey yöneticileri, 2021 yılının insanlık için bir yıkım yılı olabileceği tehlikesine dikkat çekerken, zengin ülkelerin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşı talebine olan aşırı izdihamda fakir ülkeleri ezmemeleri uyarısında bulundu.

BM bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı Başkanı David Beasley ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, BM Genel Kurulu Kovid-19 Zirvesi'nde yaptıkları konuşmalarda küresel salgının etkileri konusunda fakir ülkeler için 2021 yılında oldukça karamsar bir tablo çizdi.

Beasley, konuşmasında, “2021, kelimenin tam anlamıyla felaket yılı olacak” dedi ve salgın yüzünden kıtlığın çok sayıda ülke için “kapıyı çalacağı” uyarısında bulundu.

"BM’nin kuruluşundan bu yana 2021’de en kötü insanlık krizi yaşanacak"

BM’nin kuruluşundan bu yana 2021’de en kötü insanlık krizinin yaşanacağını belirten Beasley, “Her şeyi finanse edemeyeceğiz….Bu yüzden dediğim gibi, Titanic'in önündeki buzdağlarına öncelik vermemiz gerekecek.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros ise yaptığı konuşmada, dünya aşı paylaşım programına acilen 4,3 milyar dolar destek sağlanması gerektiğini söyledi.

"Fakirlerin aşıya olan izdihamda zenginler tarafından ezildiği bir dünyayı kabul edemeyiz"

Tedros, “Fakir ve dışlanmış kişilerin, aşıya olan izdihamda zengin ve güçlüler tarafından ezildiği bir dünyayı kabul edemeyiz. Bu bir küresel kriz ve çözümler, küresel kamu malları olarak eşit bir şekilde paylaşılmalı.” dedi.

BM, hafta başında yaptığı açıklamada salgının insani yardıma ihtiyaç duyan insan sayısının yüzde 40 artmasına yol açacağı ve bu yardımların mali faturasını karşılamak için ilave 35 milyar dolara ihtiyaç olduğu saptamasında bulunmuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yine daha önce yaptığı bir açıklamada Kovid-19 aşılarının herkes için tedarik edilmesi gerektiğini savunmuş ve zengin ülkelerin gelişmekte olan ülkelere yardım etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Euronews Türkçe

Etiketler: BM, 2021, insanlık, felaket
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