"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

BM, Agnes Callamard'ın ölümle tehdit edildiğini doğruladı

25 Mart 2021, Perşembe 20:56
Birleşmiş Milletler (BM), gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Suudi yetkili tarafından ölümle tehdit edildiği doğruladı.

23 Mart'ta İngiliz The Guardian gazetesine bir değerlendirmede bulunan Callamard, Ocak 2020'de üst düzey bir Suudi yetkilinin, İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir toplantıda, kendisi hakkında, "dizginlenmemesi durumunda ilgilenileceğini" söylediğini aktarmıştı.

Bu bilgiyi kendisine bir meslektaşının verdiğini aktaran Callamard, ifadenin nasıl algılandığı sorulduğunda, "Bir ölüm tehdidi. Böyle anlaşıldı." ifadesini kullanmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, yaptığı açıklamada, Özel Raportör Callamard'ın Suudi yetkili tarafından tehdit edildiğini teyit etti.

Sözcü Colville, "Agnes Callamard'ı hedef alan tehditle ilgili The Guardian haberinde yer alan detayların doğru olduğunu teyit edebilirim. Tehdit yapıldıktan sonra OHCHR Callamard'ın kendisini bilgilendirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Colville, OHCHR'nin olaya ilişkin BM Cenevre Ofisi güvenlik birimini de bilgilendirdiğini aktardı.

Dönemin BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Avusturyalı Elisabeth Tichy-Fisslberger'in de tehdide ilişkin haberdar edildiğini belirten Colville, Tichy-Fisslberger'in de tehditle ilgili yetkililere bilgi verdiğini bildirdi.

Başkonsolosluktan bir daha çıkamamıştı

BM Raportörü Callamard'ın Haziran 2019'da yayımlanan raporunda, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır." ifadesine yer verilmişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün geçen ay yayımlanan raporunda da "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." açıklamasında bulunulmuştu.

Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmiş ve bir daha buradan çıkamamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 52
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye değerlendirmesi

    İsrail işgali hızlandı

    Hollanda Parlamentosu bomba alarmı

    Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi

    Fransa: Uygurlar konusunda taviz verilmeyecek

    MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı

    Norveç Milli Takımı'ndan Katar'a 'insan hakları' protestosu

    Merkel: Türkiye insan hakları standartlarını yükseltmeli

    İsrail, Filistin köyü Arakib'i 185'inci kez yıktı

    Somali'de havan topu saldırısı: 3 ölü

    Çin'den pamuk almayı bırakan markalara sosyal medyada saldırı

    Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

    Kaşıkçı cinayetini soruşturan raportöre ölüm tehdidi

    Vak’a sayısında dünya 3.’süyüz

    19 yılda ülkeyi dibe vurdurdular

    50 senenin en sıcak 3. kışını yaşadık

    Türkiye'den Dünya Kupası Elemelerine güzel başlangıç

    Yüz yüze sınav takviminde yeni güncelleme

    Türkiye genelinde kar yağışı hakim

    Vaka sayısı 30 bine dayandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminin gidişatı
    Genel

    19 yılda ülkeyi dibe vurdurdular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Yaralı parmakları görmezden gelenlere
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Ledün ilmi ne demektir?
    Faruk ÇAKIR

    İdareci gibi düşünmek şart mı?
    Genel

    Vak’a sayısında dünya 3.’süyüz
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin barış ve bütünlüğü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    31 Mart için tarihçiler ne diyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.