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19 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

BM’den Haluk Levent’e ‘Gazze’ teşekkürü

19 Şubat 2025, Çarşamba
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, konser gelirini Gazze yardım fonuna bağışlayacağını açıklayan Haluk Levent’e teşekkür etti.

Sanatçı Haluk Levent, 30 Nisan’da İstanbul’da vereceği konserin tüm gelirini, BM bünyesindeki Gazze yardım fonuna bağışlayacağını açıklamıştı.

Levent, “Bir şarkıcı olarak, ihtiyaç sahibi Filistinlilere yardım etmenin benim görevim olduğuna inanıyorum. Birlikte hareket edersek çok daha fazlasını başarabiliriz. Dünya çapındaki şarkıcı arkadaşlarımı, özellikle Gazze’de ihtiyaç sahiplerine destek olmamda bana katılmaya teşvik ediyorum” ifadesini kullanmıştı.

 

AA

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