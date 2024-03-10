BM’den Libya: Birleşik hükümet kurun

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya’yı devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerine götürecek yeni bir birleşik hükümet kurulması çağrısı yaptı.
Bathily, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Yüksek Konseyi Ulusal Uzlaşı Bloğu üyeleri ile başkent Trablus’ta bir araya geldiğini belirtti. Görüşmede Bathily, Devlet Yüksek Konseyi Ulusal Uzlaşı Bloğu üyelerini, Libyalı tüm taraflar arasında uzlaşı sağlayacak ve ülkeyi seçimlere götürecek yeni bir birleşik hükümet kurulması yönündeki çabalarını sürdürmeleri için teşvik ettiğini kaydetti. Bathily, “Libya’daki siyasi sürecin ilerlemesini etkileyen çıkmazı tartıştık ve bu siyasi çıkmazın üstesinden gelmek için gerekli yol ve araçları gözden geçirdik” ifadelerini kullandı.
AA