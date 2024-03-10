BM’den Libya: Birleşik hükümet kurun

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya’yı devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerine götürecek yeni bir birleşik hükümet kurulması çağrısı yaptı.

Bathily, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Yüksek Konseyi Ulusal Uzlaşı Bloğu üyeleri ile başkent Trablus’ta bir araya geldiğini belirtti. Görüşmede Bathily, Devlet Yüksek Konseyi Ulusal Uzlaşı Bloğu üyelerini, Libyalı tüm taraflar arasında uzlaşı sağlayacak ve ülkeyi seçimlere götürecek yeni bir birleşik hükümet kurulması yönündeki çabalarını sürdürmeleri için teşvik ettiğini kaydetti. Bathily, “Libya’daki siyasi sürecin ilerlemesini etkileyen çıkmazı tartıştık ve bu siyasi çıkmazın üstesinden gelmek için gerekli yol ve araçları gözden geçirdik” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 189

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.