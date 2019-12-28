BM’den Myanmar’a kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlâllerini şiddetle kınayan bir karar tasarısını kabul etti.

Genel Kurulda Cuma günü yapılan oylamada söz konusu karar tasarısına 134 ülke evet oyu verirken, 9 ülke hayır oyu kullandı. Myanmar yönetiminin başta Arakanlı Müslümanlar olmak üzere bölgedeki azınlıklara yönelik işkence, tecavüz ve keyfi tutuklama gibi uygulamalarını eleştiren karar tasarısında, yönetime bu konularda gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunuldu. Yasal olarak bir bağlayıcılığı bulunmayan karar tasarısı, BM Genel Kurulunun Myanmar yönetiminin insan hakları ihlâlleri konusundaki tutum ve görüşünü ortaya koyuyor. AA

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