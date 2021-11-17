BM’den OHAL gözaltılarına tepki

İÇ SAVAŞIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ ETİYOPYA’DA OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA UYGULANAN GÖZALTILAR VE KÖTÜ MUAMELE İDDİALARINA BM’DEN SERT TEPKİ GÖSTERİLDİ.

Bİrleşmİş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, ordu birlikleriyle isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri arasında çatışmaların devam ettiği Etiyopya’da olağanüstü hal (OHAL) kapsamında uygulanan gözaltılar ve kötü muamele iddialarına tepki gösterdi. BM’nin Cenevre ofisindeki basın toplantısında Throssell, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa başta olmak üzere, Gondar, Bahir Dar ve gerilimin arttığı diğer bölgelerde son haftalarda yapılan gözaltı operasyonlarını değerlendirdi. Throssell, güvenlik güçlerinin bu bölgelerde Tigray kökenlileri, TPLF ile bağlantılı oldukları şüphesiyle delilsiz gözaltına aldığını iddia etti ve “Son bir hafta içinde en az 1000 kişi gözaltına alındı. Bazı veriler bu rakamın daha yüksek olduğuna işaret ediyor.” dedi. Gözaltı şartlarının sağlıksız olduğunu vurgulayan Throssell, “Birçok şüphelinin aşırı kalabalık polis merkezlerinde tutulması, uluslararası insan hakları standartlarını ihlal etmektedir.” şeklinde konuştu. AA

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