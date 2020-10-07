BM’den Yemen’de “insani felaket” uyarısı

Bİrleşmİş Milletler (BM), Yemen’in doğusundaki Marib ilinde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar sebebiyle “insanî felâket” yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yemen’in doğusundaki kanlı çatışmalar 10’uncu ayına giriyor ve sene başından bu yana Marib’de 90 binden fazla kişi yerinden edildi.” ifadesi kullanıldı. Bu sayının, bu yıl ülke genelinde yerlerinden edilenlerin yarısından fazlasını oluş- turduğu kaydedildi. Marib’deki durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğine işaret edilen açıklamada, “tırmanarak devam eden çatışmalar nedeniyle ufukta bir felaketin” belirdiği uyarısında bulunuldu. Yüzbinlerce insanın daha kaçmaya zor-lanabileceği ifade edilen açıklamada, büyük çaptaki bir sığınmacı krizini engellemek için ülkede barışçıl çözüm bulunması konusunda umutlu olunduğu ifade edildi. AA

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