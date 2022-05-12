BM'den Yemen'deki taraflara çağrı: Ateşkese uyun

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki insani krizin hafifletilmesi için tüm tarafların mevcut ateşkese uymaları gerektiğini söyledi.

Grundberg, BM Özel Temsilciliğinin Twitter hesabından yayımladığı yazılı açıklamada, Yemen'in geçici başkenti Aden'e gerçekleştirdiği iki günlük ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Yemen'de Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Başkan Yardımcısı Tarık Salih ve Başbakan Muin Abdulmelik ile görüştüğünü aktaran Grundberg, mevcut ateşkesin "somut faydalar" sağladığını ve sivil kayıplar açısından da ciddi azalmalar görüldüğünü belirtti.

Grundberg, Yemen'deki temasları kapsamında ateşkesi tehlikeye atacak her türlü tehdidin üstesinden gelinmesinin yanı sıra Taiz başka olmak üzere çeşitli şehirlerdeki yolların güvenli bir şekilde açılması ve Husilerin kontrolü altındaki Sana Uluslararası Havaalanı'ndan ticari uçuşların yeniden başlaması gibi konuları ele aldıklarını kaydetti.

BM Özel Temsilcisi ayrıca, Yemen'deki tüm tarafların "savaşın siviller üzerindeki etkisini azaltmak ve insani yardım hareketliliğini kolaylaştırmak" için mevcut ateşkesi koruma yolunda çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.