BM: Etiyopya'da savaş suçu işlenmiş olabilir

Birleşmiş Milletler, Etiyopya'daki Tigray bölgesinde devam eden çatışmalarda "aşırı derecede gaddarlıkların" yaşandığını ve bunların bir kısmının "insanlık ve savaş suçu "sayılabileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ve Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu'nun hazırladığı ortak raporda yargısız infaz, etnik kökenden dolayı tutuklama, işkence, toplu tecavüz ve saldırı ve ölümlerin kayda girdiği, bunların bir kısmının insanlığa karşı işlenmiş suç ya da savaş suçu oluşturabileceğine dair kanıtların bulunduğu belirtildi.

Kasım 2020'den Etiyopya Hükümeti'nin tek taraflı ateşkes ilan ettiği 28 Haziran 2021'e kadar Tigray'daki çatışmaların siviller üzerindeki korkunç bedelini gözler önüne serdiğini vurgulayan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, "Bu süre zarfında Tigray'da çatışan tüm tarafların uluslararası insan hakları, insani ve mülteci hukuku ihlalleri işlediğine inanmak için makul gerekçelerimiz var. Bunlardan bazıları savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar teşkil edebilir" uyarısında bulundu.

Etiyopya ordusu ve müttefiklerine karşı savaşan Tigray güçleri ile Etiyopya'nın Amhara bölgesindeki güçler ve komuşu ülke Eritre askerleri arasında yaşanan çatışmalar 4 Kasım'da bir yılını dolduracak.

Rapor, Etiyopya'daki hukuk sisteminin uluslararası standartlara uymadığı gerekçesiyle uluslararası bir adalet mekanizmasını öneriyor, ancak raporun elde ettiği kanıtların bir yasal girişime temel oluşturup oluşturmayacağı henüz bilinmiyor.

Etiyopya ve Eritre'nin Uluslararası Ceza mahkemesi üyesi olmamaları sebebiyle bu mahkemenin olaylar üzerinde yargı yetkisi bulunmuyor.