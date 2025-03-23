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23 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

BM: Filistin’de işgal sona ersin

23 Mart 2025, Pazar 01:47
BM, İsrail’e, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te acilen işgali sonlandırma çağrısı yaptı.

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BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) düzenlenen oturumda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 2334 sayılı kararın 7 Aralık 2024-13 Mart 2025 tarihleri arasında uygulanmasına ilişkin raporunu sundu.

BMGK’nin 2016 yılında kabul edilen 2334 sayılı kararının İsrail’e acilen ve tamamen işgal altındaki Filistin topraklarında “yerleşim faaliyetlerini” sonlandırma ve tüm yasal sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunduğunu anımsatan Kaag, “Buna rağmen İsrail’in yerleşim yeri faaliyetleri yüksek düzeyde devam etmiştir.” dedi.

Kaag, 7 Aralık 2024-13 Mart 2025 tarihlerinde İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria’da 10 bin 600, Doğu Kudüs’te 4 bin 920 konut birimine onay verdiğini ya da inşa ettiğini söyledi. Filistinlilerin yapılarına yönelik yıkım ve el koymanın bu süre zarfında arttığına dikkati çeken Kaag, İsrailli yetkililerin bu süre zarfında 460 yapıyı yıktığını ya da el koyduğunu, 576 kişinin yerinden edilmesine yol açtığını ifade etti.

Kaag, aynı dönemde Gazze’de 3 bin 860 kişinin öldürüldüğünü ve 5 bin 979 kişinin yaralandığını aktardı.

21 Birleşmiş Milletler personelinin de öldürüldü

Ateşkes döneminde İsrail’in 1777 Filistinli esiri serbest bıraktığını belirten Kaag, bunların bazılarının çok kötü muamele ve cinsel istismara maruz kaldığını dile getirdi. Aynı süreçte 21 BM personelinin de öldürüldüğünü söyleyen Kaag, “Alarm verici düzeyde artan şiddet nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te aralarında 6 kadın ve 19 çocuğun da bulunduğu 123 Filistinli öldürüldü.” diye konuştu.

AA

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