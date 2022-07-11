BM: Hindistan'ın nüfusu 2023'te Çin'i geçecek

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu raporu Hindistan'ın nüfusunun 2023'te Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi haline geleceği tahmininde bulundu.

Rapora göre Hindistan'ın nüfusunun 1,4 milyarı geçmesi bekleniyor. BM, yüksek doğum oranının ekonomik büyümeyi zorlaştırabileceği uyarısında bulunuyor. Hindistan'ın nüfusu 2011 yılında yapılan iç sayım sonucu 1.21 milyar olarak açıklandı. Hükümet, her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımını 2021 yılında Covid-19 salgınını gerekçe göstererek ertelemişti. Çin'de son nüfus sayımı Kasım 2020'de yapılmış, Ulusal İstatistik Bürosu ülke nüfusunun 1,443 milyar olduğunu duyurdu. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 281

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.