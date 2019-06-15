BM'nin Rus şefi Voronkov’un Sincan ziyaretine batılı ülkelerden tepki

ABD ve Batılı ülkeler, Birleşmiş Milletler Terör ile Mücadele Ofisi’nin Şefi Rus Vladimir Voronkov’un, Müslüman Uygurların yaşadığı Çin’in Sincan bölgesine yapacağı ziyarete tarafsız olamayacağı gerekçesiyle karşı çıktı.

Resmi bir ziyaret için Çin’de bulunan eski bir Rus diplomatı olan Voronkov’un, Sincan Uygur bölgesinin başkenti Urumçi’ye Pekin yönetimi tarafından inceleme yapmak üzere davet edilmesi özellikle ABD ve batılı diplomatların tepkisine yol açtı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, BM Genel Sekreteri António Guterres ile bu konuyu görüştü. Çin’in Sincan’daki Müslümanlara yönelik baskıcı tutumunu saklamaya çalıştığını savunan Sullivan, bu ziyareti “büyük ölçüde uygunsuz bulduklarını” bildirdi. Sullivan, bu ziyaretin BM kurumlarının saygınlığına ve itibarına gölge düşüreceğini ifade etti.

Batılı diplomatların endişesi

Sincan bölgesindeki gelişmeleri insan hakları sorunu değil terörle mücadele sorunu olarak gören Çin’in BM’nin Terörle Mücadele Ofisi Şefi eski Rus diplomatı buraya davet ederek Pekin’in tezlerini güçlendirmeye çalıştığı ileri sürülüyor.

Yine BM’de görevli batılı bir diplomat, Voronkov’un ziyaret sonrası konuşmaması halinde, Çin’in bu sessizliği kendi politikalarının haklılığı olarak teşhir etme tehlikesi bulunduğu uyarısında bulundu.

BM İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet’in yakında Sincan bölgesine ziyaret yapmayı planladığına işaret eden bir batılı diplomat ise Voronkov’un Sincan’a gitmesinin Bachelet’in yine aynı bölgeye yapacağı ziyarete de zarar vermesinden endişe duyulduğunu dile getirdi.

BM uzmanları, geçen yıl yayınladıkları bir raporda, Sincan bölgesinde 1 milyona yakın kişinin çalışma kamplarında zorla alıkonduğunu bildirmişti.

Çin bu suçlamaya karşı çıkıyor ve bu insanların zorla değil kendi istekleriyle, mesleki beceriler öğrenmek için gönüllü olarak buralarda kaldıklarını iddia ediyor.