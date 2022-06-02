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BM, Uygur zulmünün delillerini göremedi! - Dünya hayal kırıklığına uğradı!

02 Haziran 2022, Perşembe 22:15
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet’in, Çin’in Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerini belgelemek amacıyla Sincan’a yaptığı ziyaret, uluslararası kamuoyu gözünde sınıfta kaldı.

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Zulmün tüm delillerini görmezden gelen, keyfî olarak gözaltında tutulan insanları ziyaret etmeyen ve Çin’in konuya ilişkin gerçek dışı söylemlerini tekrarlamaktan öteye gidemeyen Bachelet, başta Uygur hak savunucuları olmak üzere tüm dünyayı hayal kırıklığına uğrattı. Karare’ın haberine göre, Bachelet, geçen hafta Çin’e yaptığı ziyaretle, bütün beklentileri boşa çıkardı.

Bachelet’in Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri hakkında oldukça gecikmiş bir BM raporu yayınlaması beklenirken o, Uygur aktivistlerin dünyaya Uygurlara ne olduğunu anlatmak için beş yıldan fazla süren çabalarını baltaladı. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler bu ihlalleri kabul etti ve bağımsız bir hukuk uzmanları paneli geçen Aralık ayında bir halk mahkemesinde Çin’in eylemlerinin “soykırım” olduğuna karar verdi.

The Washington Post’un haberine göre; Bachelet ise ziyaretinde bu polis devleti ile yüzleşme fırsatı bulmasına rağmen yumuşak sözlerle Çin’in söylemlerini tekrar etti. Pekin’in, bu zulmü “terörle mücadele ve radikallikten arındırma” olarak nitelendiren yanlış söylemine atıfta bulundu ve tahmini 2 milyon Uygurun tutulduğu tek bir kampı bile ziyaret etmek istemedi.

Dünya hayal kırıklığına uğradı

Gezinin başından beri insan hakları savunucuları ve Uygur aktivistleri İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ekibine erişim sağlayamadı. Pekin, Kovid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla olduğunu iddia ederek, yabancı basının katılımı olmadan geziyi “kapalı bir döngü” içinde düzenledi. Bachelet, kurbanların aile üyeleriyle görüşmedi veya konuşmadı, sadece değişim için uysal önerilerde bulundu. Tamamen Çin’in yönetimiyle, devlet medya propagandasını güçlendirmek için yapılan bir geziydi. İnsan haklarını yüceltme ve koruma göreviyle Bachelet, mazlumları savunma sorumluluğuna sahip. Çin’in keyfi olarak gözaltına alınanları serbest bırakmasını ve vahşi sistematik şiddetine son vermesini ısrarla ve açıkça talep etmesi gerekiyordu. Bunu yapmamakla Uygurları ve tüm dünyayı hayal kırıklığına uğrattı. Dolayısıyla Bachelet’in 31 Ağustos’ta sona erecek olan komiserlik görevi, olabilecek en kötü notla sona eriyor. 

Haber Merkezi

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