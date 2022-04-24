Uygur çocuklara Çin işkencesi

Çin’in Doğu Türkistan zulmü İstanbul’da protesto edildi. Bir çocuğunun Çin’de olduğunu söyleyen Zühre Sultan, Doğu Türkistanlı çocuklara yapılan işkenceleri anlattı.

Çin yönetiminin Doğu Türkistanlılar’a yönelik uygulamaları İstanbul’da protesto edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çin’deki Uygur çocukların durumuna dikkat çekmek için Saraçhane Parkı’nda toplanan yaklaşık 100 protestocu, Pekin’e tepkilerini sloganlar atarak gösterdi. 2016 yılında ailesiyle birlikte Çin’den Türkiye’ye kaçmak zorunda kaldığını söyleyen Zühre Sultan VOA Türkçe’ye konuştu. Bir çocuğunun hala Çin’de olduğunu söyleyen Zühre Sultan, kendi çocuğu gibi birçok Doğu Türkistanlı çocuğun kamplara kapatıldığını ve kendilerinden hiçbir şekilde haber alınamadığını ifade etti.

“Çocuklarımız Çinlileştiriliyor”

Sultan, “Türkiye’de çocuk bayramı ama Çin’deki çocuklarımız kamplarda. Çin, kamplara ‘Melek Kampı’ adı vermiş ama oralar bir işkence evi. Çocuklarımız ne durumda, nasıllar, bilmiyoruz. Hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Çocuklarımız orada Çinlileştirilmeye çalışılıyor. Çince öğretiyorlar, Çinli gibi giydiriyorlar. Çocuklarımız dilinden, dininden, anne-babasından, kültüründen uzaklaştırarak tamamen Çinli olarak yetiştiriyorlar. O çocukların sesi olmak, onların sesini dünyaya duyurmak için burada toplandık. Sesimizi dünyaya duyurmak için bağırıyoruz, haykırıyoruz, ağlıyoruz ama bize destek veren çok az. Çok çaresiziz. Türk dünyasından, devlet yetkililerinden Çin’in bu yaptıklarına karşı ses vermesini istiyoruz” dedi. Türkiye’nin Filistin’de ve Myanmar’da yaşananlara tepki gösterdiğini ama Çin’in Doğu Türkistan’da yaptıklarına yeterince ses vermediğini belirten Doç. Dr. Burhan Uluyol, “Doğu Türkistan’da şu anda çok büyük bir zulüm var. Bu zulmü dünyaya duyurmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi