BM'ye çağrı: Myanmar ordusuna müdahale edin

İnsan hakları örgütleri, Birleşmiş Milletleri (BM) Myanmar ordusunun Chin eyaletindeki sivillere yönelik saldırılarına müdahale etmeye çağırdı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve 521 örgütün yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Chin eyaletinde şiddet eylemleri yayılmadan hareket etmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada, "Myanmar askeri liderlerinin Chin eyaletinde artan saldırıları sonucu derinleşen siyasi ve insani kriz hakkında (BM'nin) acil bir toplantı düzenlemesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı. Yerel basındaki haberlere göre, Myanmar askeri yönetimi eyalete askeri yığınak yapmayı sürdürürken bölgede şiddet eylemlerinin artmasından endişe ediliyor. Chin eyaleti, 1 Şubat'taki darbenin ardından askeri yönetime karşı direnişin odak noktası haline gelirken güvenlik güçlerinin buradaki milis güçlere saldırı düzenleyebileceği belirtiliyor. Eyaletten bilgi akışının engellenmesi amacıyla bölgede internet bağlantısı ve diğer iletişim kanallarının da kesildiği ifade ediliyor. Myanmar ordusunun Chin eyaletine bağlı Thanlang kasabasındaki sivillere ait yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında kilise dahil 160’tan fazla bina yanmıştı. AA

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