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11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

BM'ye Keşmir için harekete geç çağrısı

11 Eylül 2019, Çarşamba 21:29
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, özel statüsü kaldırılan ve çeşitli kısıtlamalara maruz kalan Cammu Keşmir'deki insani krizin ciddi boyutlara ulaştığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine (İHK) "soruşturma komisyonu" kurulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

50'den fazla ülkeden Hindistan'a çağrı: Keşmir'deki hak ihlallerini durdur

BM önünde Keşmir protestosu

BM Cenevre Ofisinde pazartesi günü başlayan İHK'nin 42'inci oturumu için İsviçre'ye gelen Bakan Kureyşi, ziyaretinin son gününde uluslarası medya kuruluşlarının Cenevre temsilcileriyle bir araya geldi.

Kureyşi, medya mensuplarından Keşmir halkının yaşadığı insani krizi tüm dünyaya duyurmasını isteyerek, Keşmir'i ziyaret etmek isteyen gazetecilerin güvenliğini sağlama garantisi verdi.

Keşmir'de insani krizin ciddi boyutlara ulaştığını anlatan Kureyşi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in de tavsiyesi doğrultusunda Keşmir'deki insan hakları ihlallerine yönelik İHK'nin bir soruşturma komisyonu kurması gerektiğini vurguladı.

Kureyşi, İHK'de dün Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülkenin, Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Hindistan'a yaptığı çağrıdan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Ortak bildirinin Hindistan üzerinde baskı oluşturacağına inanıyorum." dedi.

Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırılmıştı

Hindistan, anayasanın, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi Hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı, verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.

"AB sesini yükseltemiyor"

Keşmir sorunun çözümü için "üçüncü bir tarafın arabuluculuğuna" olumlu yaklaştıkları mesajını veren Kureyşi, ABD'nin yanı sıra "500 yıldır savaşın yaşanmadığı" İsviçre'nin de arabuluculuk yapabileceğini ifade etti.

Kureyşi, Avrupa Birliği (AB) ile ilgili bir soruya ise "AB ülkeleri (Keşmir'deki) senaryonun farkındalar. Ancak siyasi nedenlerden dolayı seslerini yükseltemiyorlar." yanıtını verdi.

AA

Etiketler: bm, keşmir
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