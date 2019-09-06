BM'ye 'Myanmar'daki hatalardan ders alın' çağrısı

Uluslararası 16 STK, BM Genel Sektereri Antonio Guterres'e yazdıkları mektupta, "BM'nin Myanmar'daki geçmiş hatalarından ders alınması ve ülkedeki insan hakları desteğini güçlendirmek için cesurca harekete geçilmesi" çağrısı yaptı.

Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, "BM'nin Myanmar'daki geçmiş hatalarından ders alınması ve ülkedeki insan hakları desteğini güçlendirmek için cesurca harekete geçilmesi" çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü'nün internet sitesinde yayımlanan mektupta 16 STK, Eski Guatemala Dışişleri Bakanı Gert Rosenthal tarafından hazırlanan, "BM'nin Myanmar'da 2010-2018 arasındaki faaliyetlerine dair kısa ve bağımsız soruşturma" başlıklı raporuna değindi.

Raporda, BM'nin, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik "insanlığa karşı suç" sayılabilecek şiddet eylemlerine son vermekte, azaltmakta ve hatta dikkati çekmekte başarısız olduğu değerlendirmelerinin yer aldığını vurgulayan STK'lar, bu raporun son derece sınırlı olduğuna, bir kişi tarafından hazırlandığına ve rapora saha ziyaretlerinin dahil edilmediğine" işaret etti.

"Bu sınırlamalar, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 'kapsamlı' bir soruşturma çağrısını yerine getirmiyor, ayrıca krizin olağanüstü büyüklüğüyle bağdaşmıyor." ifadesine yer verilen mektupta, yine de BM'nin bu raporun hazırlanmasına liderlik ederek, tavsiyelerini benimsemesinin değerli bir ilk adım olduğu kaydedildi.