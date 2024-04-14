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14 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

BMGK, İran-İsrail gündemiyle acil toplanıyor

14 Nisan 2024, Pazar 15:17
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, acilen toplaması hususunda BMGK Dönem Başkanı'na bir mektup gönderdi. Bunun üzerine, kurulun İran'ın İsrail saldırılarını görüşmek üzere pazar günü ABD yerel saatiyle 16.00'da toplanılmasına karar verildi

İran: İsrail'e yönelik askeri operasyon tamamlandı

 

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplaması hususunda BMGK Dönem Başkanı'na bir mektup gönderdiğini bildirdi.

 

Erdan, açıklamasında, "Konseyin acilen toplanmasını, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamasını ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu bir terör örgütü olarak kabul etmesini talep ettim." ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırılarının "dünya barışına açık bir tehdit" olduğunu öne süren Erdan, BMGK'nin elindeki tüm araçlarla İran'a karşı harekete geçmesi gerektiğini savundu.

BMGK bugün toplanıyor

Öte yandan, BMGK'den yapılan açıklamada, İran'ın İsrail saldırılarını görüşmek üzere pazar günü ABD yerel saatiyle 16.00'da toplanılmasına karar verildiği kaydedildi.

BM Genel Kurulu Başkanı Francis'ten İran ve İsrail'e itidal çağrısı

BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısına ilişkin yazılı açıklamasında, Orta Doğu'da zaten hassas olan durumun, son olaylarla daha da kırılgan hale geldiğini belirtti.

İranlıların, son hava saldırılarını "BM anlaşmasının 51. maddesi çerçevesinde İsrail'in Şam'daki İran diplomatik misyonuna yönelik saldırısına karşılık" olarak tanımladığına dikkati çeken Francis, şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın verdiği karşılık, Orta Doğu'daki halihazırda gergin ve hassas barış ve güvenlik ortamını daha da karıştırmaktadır. Bölgedeki tüm aktörlere tansiyonun daha da artmasından kaçınmaları konusunda en üst düzeyde itidal çağrısında bulunuyorum."

İran'ın "Konu bu aşamada kapanmıştır." şeklindeki açıklamasına dikkati çeken Francis, Tahran'ın bu sözünü tutmasını umduğunu dile getirdi.

Francis, tüm taraflara diyalog ve diplomasi çağrısı da yaparak, bölgede sükunetin hakim olmasını dilediğini kaydetti.

AA

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