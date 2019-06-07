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7 HAZİRAN 2019 CUMA - YIL: 50

BMGK'nın yeni geçici üyeleri belli oldu

07 Haziran 2019, Cuma 19:19
Estonya, Tunus, Nijerya, Vietnam ve Saint Vincent ve Grenadinler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 2020-2021 döneminde geçici üye olarak görev yapacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2020-2021 dönemi geçici üyeleri, Estonya, Tunus, Nijerya, Vietnam ve Saint Vincent ve Grenadinler oldu.

BM Genel Kurulunda, 2020-2021 döneminde BMGK'da görev yapacak 5 geçici üye için seçim yapıldı.

Doğu Avrupa Grubu'ndan Estonya geçici üyeliği alarak, ülke tarihindeki ilk geçici üyeliğini kazanmış oldu.

Afrika Grubu'ndan ise Tunus ve Nijerya BMGK'nın geçici üyeliğine seçildi. Tunus daha önce 3 kez, Nijerya ise 1 kez geçici üyeliğe aday olmuştu.

Daha önce 1 kez konseyin geçici üyesi olan Vietnam ise Asya-Pasifik Grubu'ndan bir kez daha konseyin geçici üyeliğine seçildi.

BMGK'de Latin Amerika ve Karayipler Grubu'ndan ise Saint Vincent ve Grenadinler ilk kez koltuk kazandı.

AA

Etiketler: BMGK, yeni üye
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