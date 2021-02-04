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4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 51 kişi serbest bırakıldı

04 Şubat 2021, Perşembe 09:58
Boğaziçi Üniversitesi'ne, Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan eylemlerde, 1 Şubat'ta gözaltına alınan 51 kişi serbest bırakıldı.

Savcılıkça tutuklanmaları istenen 30 kişinin de aralarında olduğu 51 kişi, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest kaldı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade işlemleri sona erenlerden 30'u "tutuklama", 12'si "konutu terk etmeme" ve 9'u da "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Altışarlı gruplar halinde farklı nöbetçi hakimliklerde sorgulanan şüphelilerin işlemleri sabaha doğru sona erdi.

Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi. Savcılığın ev hapsi uygulanmasını talep ettiği 12 kişi ile yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istediği 9 kişi de aynı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü ve çevresinde 1 Şubat'ta gerçekleştirilen yasa dışı gösterilerde rektörlük binasını kuşatan ve rektörlük çalışanlarının dışarı çıkmasını engellediği için 51 kişinin "kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından gözaltına alındığı belirtilmişti.

Kadıköy'deki eylemle ilgili 5 gözaltı

Öte yandan İstanbul Valiliği, Kadıköy'de polis aracına zarar veren, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulunan ve çöp konteynerlerini devirip ateşe veren 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 1 Şubat'taki yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemette bulunanların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bazı kişilerin 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda toplanarak yasa dışı eylemler gerçekleştirdiği" belirtildi.

Emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulunan, çöp konteynerlerini devirip yakan ve çevreye zarar veren 8 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Y.A.K, N.E, M.C.D, Ö.Ş, A.K. isimli 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015 seçimlerinde AK Parti İstanbul adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu üniversiteye rektör olarak atamasına tepkili öğrenci ve akademisyenlerin eylemi bir aydır devam ediyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Boğaziçi, eylem, gözaltı, serbest
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