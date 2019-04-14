Bomba ihbarları Kiev'i alarma geçirdi: Çok sayıda kişi tahliye edildi!

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, farklı noktalara yönelik bomba ihbarları üzerine çok sayıda kişi tahliye edildi.

Kiev polisinden yapılan açıklamada, Kiev şehir merkezindeki Uluslararası Çağdaş Sanat Merkezi, Bağımsızlık Meydanı, Globus isimli alışveriş merkezi ve bazı otellere bombalı saldırı düzenleneceği ihbarı yapıldığı bildirildi. Telefon yoluyla gelen ihbarlar üzerine söz konusu yerlere kurtarma ekipleri ile bomba imha uzmanlarının sevk edildiği ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği kaydedildi. AA

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