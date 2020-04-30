Boris Johnson: Çıkış planı yakında

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalarda Covid-19'un zirveyi gördüğünü söyledi. Johnson, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile ilgili yol haritasını yakında açıklayacağını belirtti.

Diğer Avrupa ülkelerinin karantinadan çıkış planlarını açıklamasının ardından İngiliz hükümeti üzerinde bir baskı oluştu. Mart ayında İngiltere'de ilan edilen kısıtlamalar en az 7 Mayıs'a kadar sürecek.

İngiltere Başbakanı önümüzdeki hafta koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ile ilgili "anlaşılır bir plan" sunacağını belirtti.

Yaklaşık bir ay önce kendisi de Covid-19'a yakalanan Johnson hastanede tedavi gördükten sonra ilk kez basın mensuplarının karşısına çıktı. Johnson basın toplantısında, "En yüksek noktayı geçtik ve düşüş eğimindeyiz." dedi.

İngiltere'de Covid-19'dan hastaneye ve yoğun bakıma kaldırılanların sayısı düşmeye başladı. Nisan başına göre ölüm oranlarındaki artış da yavaşlama gösterdi.