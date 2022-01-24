Borrell: Personelimiz Ukrayna'dan ayrılmayacak

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'dan ayrılmak için sebebi olmadığını, ABD ile Rusya arasında müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Borrell, ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik personelinin ailesinin ülkeden ayrılmasını istemesinin "savaşın yakın olduğu" anlamına gelip gelmediği sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"(ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken bu duyurunun sebeplerini bize açıklayacak. Biz aynı şeyi yapmayacağız çünkü bunun için belirli bir nedenimiz yok. Müzakereler sürdüğü sürece durumu dramatize etmemize gerek yok. Müzakereler devam ediyor. Ukrayna'yı bırakıp ülkeden ayrılmamız için bir neden olduğunu düşünmüyorum. Ama belki Bakan Blinken'in daha fazla bilgisi vardır. Bize açıklayacak."

Borrell, "AB'nin personeli ve aileleri Ukrayna'da kalacak mı?" sorusuna, "Bununla ilgili alınmış karar yok." dedi.

ABD, muhtemel bir Rusya müdahalesi dolayısıyla Kiev Büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı vermişti.

"Benzeri görülmemiş bir birlik sergiliyoruz"

Almanya'nın Rusya konusunda tavrının çok kararsız olduğuyla ilgili bir soru üzerine Borrell, "AB'nin tüm üyeleri birleşmiş durumda. Ukrayna'daki durumla ilgili benzeri görülmemiş bir birlik sergiliyoruz. Hiçbir üye ülke ile problem yok. ABD ile de güçlü koordinasyon içindeyiz." diye konuştu.