"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bosna Kasabı lakaplı Mladic'in temyiz duruşması bugün sona eriyor

26 Ağustos 2020, Çarşamba 14:12
Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verilen Bosnalı Sırpların eski lideri Ratko Mladic'in temyiz duruşması bugün sona eriyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ertelenen duruşmalara video konferans yöntemiyle devam ediliyor.

Avukatlarının, 77 yaşındaki Mladic’in zihin sağlığının duruşmaya katılmaya elverişli olmadığını gerekçe göstererek yaptığı erteleme talebini reddeden hakimler, yargı sürecini sekteye uğratmaya çalıştığı gerekçesiyle Mladic’in duruşmaya katılmasına karar verdi.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırpların liderliğini yapan ve Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulan "Bosna Kasabı" lakaplı Mladic, savcılığın hazırladığı iddianamede yer alan 11 suçtan 9’undan ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Hakkındaki karara 2017 yılının Temmuz ayında itiraz eden Mladic, "adil yargılanmadığını" ve "hakimlerin hakkında hüküm verirken maddi ve hukuki hata yaptığını" öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.

Dava sürecinde ne oldu?

1996 yılında verilen yakalama kararından 16 yıl sonra 26 Mayıs 2011’de Sırbistan’da yakalanan Mladic’in davası Mayıs 2012’de başladı.

ICTY'de 6 yıl süren davada karar, 22 Kasım 2016'da açıklandı. Mladic, "soykırım", ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından ömür boyu hapse mahkum edildi.

"Soykırım" başlığı altında Srebrenitsa'da 1995'te yaşananlardan dolayı suçlu bulunan Mladic’in emrindeki Sırp güçlerinin hedefinin Srebrenitsa’nın Bosnalı Müslümanlardan temizlenmesi olduğuna hükmedilirken, bu hedefin savaş suçlusu Sırp komutan Radovan Karadzic ile Mladic’in ortak planı olduğu ifade edildi.

Mladic ayrıca 1992-1995 yıllarında Sırp güçleri tarafından kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da sivillere yönelik saldırılar ve 1995'te BM gözlemcilerinin esir alınması olayından suçlu bulundu.

Temyiz dairesi hakimleri değişti

Mladic, ICTY'nin davalarını devralan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasına (IRMCT) Haziran 2018'de yaptığı başvuruda, temyiz davasında görevli hakimlerden Theodor Meron, Carmel Agius, ve Liu Daqun'un değiştirilmesini istedi.

Mladic’in avukatı Dragan Ivetic, IRMCT'ye sunduğu talepte, hakimlerin Mladic’e karşı önyargılı olduklarını ileri sürerek bu isimlerin temyiz davasında da yer almaması gerektiğini savundu. Mladic’in talebini uygun bulan Mahkeme, temyiz dairesine Mparany Mamy Richard Rajohnson, Gberdao Gustave Kam ve Elizabeth Ibanda-Nahamya’yı atadığını açıkladı.

Temyiz kararında beraatını istedi

Lahey'deki Scheveningen Cezaevi'nde mahkumiyeti devam eden Mladic, temyiz davasında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmanın ertelenmesini istedi.

Temyiz duruşması, daha önce yapılması planlansa da koronavirüs salgını nedeniyle 25 ve 26 Ağustos 2020’ye ertelenmişti.

Etiketler: Bosna Kasabı, Mladic, temyiz duruşması
Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    NATO'dan Doğu Akdeniz'de 'diyalog' çağrısı

    Bosna Kasabı lakaplı Mladic'in temyiz duruşması bugün sona eriyor

    ABD'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde 89 kişi gözaltına alındı

    AB savunma bakanları Berlin'de toplandı

    İzmir'de düğünlere saat sınırlaması

    İran Turizm Bakanı: Ülkede turist sayısı sıfıra yaklaştı

    Süleyman Soylu: Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor

    YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

    Eski Tunus Cumhurbaşkanından İsrail'le normalleşme kampanyalarına tepki

    BM, ABD'nin İran'a yaptırım talebini reddetti

    İsrail ordusu Lübnan Hizbullah'ına ait gözlem noktalarını vurdu

    Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 24 milyonu geçti

    İstanbul'da öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor

    Doğu Akdeniz krizi diplomasiyle çözülmeli

    Bu felaketler bize ders olmalı

    Çin'e niye sessiz?

    Süt üreticisi de zorda

    Beşiktaş'tan erken veda

    Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bu şımarıklıktan vazgeçin

    Bakan Koca: Yeni tespit edilen 1500'den fazla hastamız var

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Darbe yargılamaları ne durumda?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Rant hırsı İlahî düzeni bozunca...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Kadere iman olmasaydı...
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Karadeniz’de çırpınan dolar ve gaz
    Risale-i Nur'dan

    Ölümün nimet ve rahmet ciheti
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Ceninin hukuku
    Faruk ÇAKIR

    Milleti dinleyen doğru yapar
    Ali FERŞADOĞLU

    “Pre Frontal Kortex” ve gençlik

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.