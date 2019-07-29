Brezilya'da hapishanede iki çete arasında kavga çıktı: 52 ölü

Brezilya'nın kuzeyindeki Altamira hapishanesinde çıkan ayaklanmada 52 mahkum öldü. Sabah saatlerinde iki çete arasında çıkan kavga üzerine başlayan ve 5 saat süren ayaklanma sırasında mahkumlar hapishanenin bir kısmını ateşe verdi.

Yetkililer, ölen mahkumlardan 16’sının bıçaklandığını, birçoğunun çıkan yangında dumandan boğularak öldüğünü bildirdi. İsyanda rehin alınan iki hapishane görevlisi daha sonra serbest bırakıldı. Ülkenin kuzeyindeki Para eyaletinde yer alan yaklaşık iki yüz kişi kapasiteli Altamira hapishanesinde üç yüzden fazla mahkum bulunuyor. Brezilya hapishaneleri, 750 bin kişiyle dünyanın üçüncü en kalabalık mahkum nüfusunu barındırıyor. Buralardaki çetelerin gücü hapishane duvarlarının dışına taşıyor. Ülke çapında uyuşturucu grupları tarafından desteklenen yerel çeteler arasında Ocak 2017'de çıkan ve üç haftadan fazla süren çatışmalarda yüz 50'den fazla kişi ölmüştü. Brezilya'nın aşırı sağ eğilimli Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ülke çapında daha çok cezaevi inşa edilmesini ve buralarda daha sıkı kontroller uygulanmasını istiyor. Ancak cezaevi yönetimleri eyaletlerin idaresinde olduğu için Bolsanaro'nun hapishane şiddetini durdurmak üzere gücünün sınırlı olduğu bildiriliyor. Euronews Türkçe

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